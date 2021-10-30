/658791/ندمت-على-فيلم-لحظات-أنوثة-وصديقتي-اتجوزت-حب-طفولتي-أبرز-تصريحات-جومانة-مراد-في-واحد-من-الناس

حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، وتحدثت عن فترة ابتعادها عن الفن ثم عودتها وعلاقتها بزوجها وأولادها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة جومانة مراد في برنامج «واحد من الناس».

تصريحات جريئة لجومانة مراد

• رصيدي السينمائي ليس كبيرًا ولكن الأعمال التي شاركت بها مهمة، وفيلم «الفرح» و «كبارية» الأقرب لقلبي.

• أنجبت في الشهر السابع، كنت في طريقي إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة وفور وصولي أنجبت وأولادي حصلوا على الجنسية الأمريكية.

• أحب الاهتمام بأولادي بنفسي في كل شيء حتى لو كان معي أشخاص يساعدوني، أريد أن أربيهم كما ربتني جدتي كانت تحكي لي قصص حتى تجعلني أفهم أمر ما، أريد أن أفعل معهم نفس الشيء.

• أنجبت عن طريق التلقيح الصناعي، أنا مؤمنة بقضاء الله وقدرة حاولت أكثر من مرة وفشلت، ولكن لم أحزن أبدا.

• كنت خائفة من خطوة عودتي للتمثيل مجددا، والفنانة يسرا وقفت بجانبي وشجعتني وعودتي معها كانت كبيرة.

• نبيلة عبيد ونادية الجندي كان لهما الفضل في قرار ابتعادي لتكوين أسرة والاهتمام بحياتي الخاصة ثم العودة مجددا للفن.

• أحب الفن كثيرا ولا استطيع الابتعاد عنه، أخذت فقط فترة استراحة لترتيب أولوياتي وتكوين أسرة حتى لا أكون وحيدة فيما بعد، وزوجي يدعمني كثيرا في عملي.

• حبيب طفولتي تقدم لي أكثر من مرة وأهلي رفضوه وفي النهاية فوجئت أنه تزوج صديقتي، لكني فرحت لهما وهي لا زالت صديقتي.

• أنا شخصية عاطفية جدا وفكرت في الانتحار، أخذت قرصين دواء ووالداي عاتبوني بشدة على فعلتي.

• ندمت على فيلم "لحظات أنوثة" كنت صغيرة ولم أحسن الاختيار، مع الوقت والتجربة نضجت.

• لم أتوقع نجاح مسلسل "مطلوب رجال" كان مسلسل 90 حلقة ووافقت عليه لأني كنت في حاجة للمال وأريد أن أعمل، وكنت أقول من سيشاهده لكن في النهاية حقق نجاحا كبيرا.

• كنت جريئة ومغامرة في طفولتي جدا، وكنت أهرب من والدي وأصعد على السطح والجيران يروني ويخافون علي.

• كنت طفلة شقية وفي يوم تركني والدي أقف في متجر خاص به وبعت البضاعة بربع الثمن، لكنه كان يحبني ولم يضربني.

• صديقتي استشهدت في حادث إرهابي، وكانت صدمة بالنسبة لي وتسبب في تغير كبير في حياتي.

جومانة مراد بالهوت شورت

على الصعيد الآخر، خطفت الفنانة جومانة مراد، الأنظار إليها عقب ظهورها بـ"هوت شورت" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح العسل".