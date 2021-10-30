ليفربول ضد ليستر.. تعرف على نتائج قرعة ربع نهائى كأس كاراباو

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أسفرت اليوم السبت قرعه ربع نهائي كأس الرابطه الإنجليزيه ، حيث يواجة توتنهام نظيرة ويست هام يونايتد، ونادي آرسنال في مواجهه نادي سندرلاند.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حين يواجه نادي ليفربول نظيره ليسترسيتي ، فيما يواجه تشيلسي برينتفوردتم.

الجدير بالذكر أن ليفربول قد تأهل على حساب بريستون نورث وفاز توتنهام على بيرنلي فيما تخطى ليستر سيتي نظيره برايتون وفاز أرسنال على ليدز يونايتد بينما تأهل تشيلسي على حساب ساوثهامبتون، كما تأهل برينتفورد على حساب ستوك سيتي، سندرلاند على حساب كوينز بارك رينجر، وكان وست هام يونايتد قد أطاح بمانشستر يونايتد من دور الـ 32 بالبطولة.

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم السبت امام نظيرة برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على بريستون نورث ايد، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وسجل الهدف الأول في لقاء ليفربول تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، وجاء ديفوك اوريجي بالهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.