/658795/رائحة-كريهة-تكشف-وفاة-سيدة-عجوزة-بعد-غيابها-بـ72-ساعة-في-الهرم

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، على جثة سيدة عجوزة داخل مسكنها في الهرم، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سيدة عجوزة داخل مسكنها في الهرم.

جثة سيدة عجوزة

ترجع تفاصيل العثور على جثة سيدة عجوزة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة من داخل شقة سيدة مسنة في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة المسنة، وأتضح أنها توفت منذ ما يقرب من 72 ساعة.

الوفاة طبيعية

كما أجرى ضباط وحدة المباحث معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم .. استمع ضباط وحدة مباحث كرداسة، تحت غشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لأقوال مالك مصنع، اكتشف مقتل ربة منزل تعمل لديه على يد شقيقها المريض نفسي.

حيث ذكر صاحب المصنع أمام رجال المباحث أثناء سماع أقواله:«أنه لاحظ تغيب الضحية عن العمل، فتوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، والتقى بشقيقها «لمتهم»، الذى يعاني من مرض نفسي، ويقيم بنفس المسكن بصحبة الضحية، فأخبره أنها متواجدة بغرفة نومها، وبعد استيضاحه الأمر اكتشف مقتلها وعثر على جثتها داخل غرفة نومها، فاستعان بالجيران وأبلغ ضباط المباحث عن الواقعة.