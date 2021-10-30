ليلى زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

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أعلنت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهة جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وجميع المؤسسات الحكومية هناك.

دوت الخليج يرصد حصول الفنانة ليلى أحمد زاهر على الإقامة الذهبية بالإمارات.

ليلى زاهر تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

نشرت ليلى زاهر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري وإحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعباً".

برنامج هزر فزر للفنانة ليلى زاهر

من ناحية أخرى، تقدم ليلى حاليًا الموسم الثاني من برنامج «هزر فزر»، ويعرض عبر قناة cbc، هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وقدمت الموسم الأول منه هنا زاهد.

ليلى زاهر تجتمع مع شقيقتها ووالدها في مسرحية «عيلة لاسعة جدًا»

ومن المقرر أن يقف كل من أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى على خشبة المسرح لأول مرة معًا من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «عيلة لاسعة جدًا»، وهي مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، وسيتم عرضها قريبًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر مسلسل «في بيتنا روبوت»، من إنتاج سينرجى وروزناما وبطولة شيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز ومجموعة من نجوم الشرف ومن إخراج وليد الحلفاوى.