حقوق الإنسان بالتنسيقية تطلق منتدى يشتبك مع ملفات المساواة والدمج المجتمعي

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حقوق الانسان بالتنسيقية

دوت الخليج يرصد منتدي لجنة حقوق الانسان بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

ويستهدف المنتدى التشابك بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين والدمج المجتمعي وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والملف الدولي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تطوير التناول المصري لقضايا حقوق الإنسان.

يذكر أن وفدا من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، شارك في المائده المستديره التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية. كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية .

ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.