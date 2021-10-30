كل ماتريد معرفته عن وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد.. تفاصيل

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أعلن وليد عرفات ترشحه للانتخابات يوم 12 سبتمبر الماضي، وكانت المنافسة محصورة بين فرج عامر ومحمد مجاهد، قبل أن يتم استبعاد الأخير ليوجه دعم وأصوات محبيه لـ وليد عرفات الذي اقتنص الفرصة واستطاع إسقاط فرج عامر في مفاجأة مدوية، بعدما ظل رئيساً لنادي سموحة لمدة 23 سنة على التوالي.

ويرصد دوت الخليج من هو وليد عرفات:

- وليد عمر عبدالعزيز عرفات هو أحد الأعضاء القدامي في نادي سموحة، حيث كان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة بين عامي 2002 و2013، قبل أن يرتقي لمنصب أمين الصندوق في عام 2013 وحتى 2017.

- كان وليد عرفات عضواً في لجنة الشباب بمجلس الشعب عام 2002، وعمل كمستشار للجان الطعن الضريبي التابعة لوزارة المالية، وايضاً كان المحلل والمستشار المالي للعديد من الشركات الكبرى.

- وفي الانتخابات الماضية أخذ المحاسب وليد عرفات خطوة جديدة للأمام، حيث نجح في الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي، واستمر في المدة بين 2017 و2021، قبل أن يقرر الصعود لقمة النادي السكندري.

- واستطاع وليد عرفات الفوز في انتخابات نادي سموحة بعدما حصل على 11308 أصوات، بينما جاء فرج عامر في المركز الثاني حيث حصد 10095 صوتا، بينما جاء رفعت مرسي ثالثاً، وأحمد الصغير رابعاً، وهاني محمد خامساً.

- وفي الانتخابات الماضية أخذ المحاسب وليد عرفات خطوة جديدة للأمام، حيث نجح في الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي، واستمر في المدة بين 2017 و2021، قبل أن يقرر الصعود لقمة النادي السكندري.

فرج عامر

أعلن فرج عامر رئيس نادس سموحة السابق، عن أنشاء نادي جديد، وذلك بعد خسارته انتخابات سموحة.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”انشاء نادي جديد يملكةً المهندس محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر والنادي جاهز للشهر فور التقدم باوراقةً الي وزارة الشباب والرياضةًوهيئة سوق المال”.