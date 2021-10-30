على «الكوشة».. الطفولة والأمومة يمنع زواج طفلة عمرها 14 عاما فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغا من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة (ر.م) بتزويجها رغما عنها قبل بلوغها السن القانونى.

وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ الى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط التى بدورها أحالته إلى اللجنة الفرعية بمركز البدارى للتأكد من صحة الواقعة وأفادت بتواجد الطفلة بفستان الزفاف بالعرس المقام بالقرية.

وأضافت السنباطى أنه بعد التأكد من صحة الواقعة وأن الأب قام بالفعل بإتمام الزيجة تم تحرير محضر بمركز شرطة البدارى، وتدخلت الشرطة وتم إيقاف الحفل، وبعرض المحضر على نيابة البدارى الجزئية تم استدعاء والد الطفلة للنيابة العامة والذى وقع هو والعريس على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونى.

وأضافت السنباطى، أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة قدمت جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

فى هذا الصدد، توجهت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على ما تقوم به من أجل حماية الأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع حالة الخطر عنهم.

كما توجهت بالشكر إلى وزارة الداخلية على مجهوداتها وسرعة استجابتها وتعاونها فى دعم وتعزيز حماية حقوق الاطفال، ووجهت الشكر إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة ولجنتها الفرعية بمركز البدارى لسرعة تحركها لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

ولفتت "السنباطى" أن هذا يتزامن مع إطلاق المجلس القومى للطفولة والأمومة لحملة "لـسـة نــُوَّارة" لمناهضة زواج الأطفال فى 11 محافظة و14 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة، مؤكدة على أن الهدف من الحملة بجانب التوعية بمخاطر زواج الأطفال هو التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهى منظومة نجدة الطفل والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطى" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى جاهدا للقضاء على كافة الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات والتى تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات فى العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعى بضرورة الحق فى التعلم والرعاية الصحية، من أولويات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.