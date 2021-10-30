صور.. رفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين خلال موسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء، لمعرفة الأوضاع الجوية باستمرار، والتأكد من اكتمال المهمات فى مراكز الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والتى تشمل البطاطين والخيم والأدوية وغيرها من مستلزمات الإغاثة، وتوفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة، وكذلك رفع كفاءة الفرق المتنقلة لتحقيق أقصى سرعة من الاستجابة للبلاغات والشكاوى.

كما تعقد وزيرة التضامن، اجتماعات مع الجمعيات الأهلية الشريكة فى أوقات الأزمات والكوارث والتى تصطف فى جبهة واحدة وتمد يد العون للمواطنين المتأثرين بتلك الأزمات فى منظومة ممنهجة وموحدة فى جميع المحافظات.

وتعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن، ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17.589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالى.

وفيما يتعلق بشكاوى دور الرعاية منذ نشأة الفريق أيضًا، تم إغلاق 34 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية ونقل نزلاء هذه الدور إلى مؤسسات رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، بالإضافة إلى عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارية أخرى لإدارة تلك المؤسسات، كما تم سحب 13 مشروعًا من المشروعات المسندة لجمعيات أهلية "مؤسسات رعاية اجتماعية" وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة أعلى لإدارة النشاط.

وبدأت الوزارة تنظم مجموعات الشباب المتطوع الشريك معها، من جمعية الهلال الأحمر والجمعيات الشريكة، فى دفع الجهود التنموية والإغاثية، لا سيما فى وقت الأزمات، كما تم توجيه الشباب الذين تم رصدهم يعملون فى مساعدة المشردين دون مظلة قانونية، إلى أن إنشاء كيانات رسمية تنسق العمل مع الوزارة مما يساهم فى زيادة الأعداد وأيضًا فى معرفة الأماكن التى سيقطنها المشردين.

كما تم إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية حتى الآن، وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالى 762 أسرة تشمل مواطن أو أكثر فى خطر، بالإضافة إلى إيداع 338 حالة بمستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وأيضًا تعامل الفريق مع 7 حالات من الاتجار فى البشر.

ومن جانبه قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بالوزارة، إن فرق التدخل السريع تتعامل مع كل الحالات التى يتم استقبال شكاوى بشأنها، ويتم النزول إلى الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب لها، منها ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقى الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته، ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

أما الأسر التى يتواجد أفرادها فى الشارع أوضح يوسف، أنه يتم التعامل معها وتوفير مساعدات لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وفى حالة الرفض يتم تكرار النزول لإقناعها بالدخول إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو يتم توجيه الحالة للاستفادة بإحدى الخدمات التابعة للوزارة مثل تكافل وكرامة أو تقديم بعض المساعدات العينية والمالية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية.

فى فصل الشتاء الماضى، استطاع الفريق توزيع حوالى 1100 بطانية على المشردين فى الشارع، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقديم وجبات ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

ويتلقى الفريق الشكاوى من مصادر متعددة تتمثل فى الخط الساخن للوزارة 16439، وخط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، وصفحات التواصل الاجتماعى، والشكاوى المُرسلة بالبريد أو مُسلمّة بالوزارة بشكل شخصى، والشكاوى الواردة لرئيس مجلس الوزراء فى أى من موضوعات الوزارة، وأيضًا الشكاوى المُقدمة فى وحدة استقبال الشكاوى بالوزارة.