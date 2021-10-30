وزير النقل: القطار الكهربائى الخفيف‎ شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ القطار الكهربائى الخفيفLRT "السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان".





بدأت الجولة من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية "التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة"، وتشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام".

واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط "القاهرة /السويس" فى المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كيلو متر، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقًا للجدول الزمنى، وأن تتم الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

بعدها استقل وزير النقل، جرار اختبار السكة للقطار الكهربائى فى المسافة من محطة عدلى منصور حتى محطة نيو هليوبوليس للاطمئنان على انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، وتفقد عدد من محطات المشروع وشاهد تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات، واطلع من مسؤولى "افيك" الصينية على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الإشارات، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء ومد الكابلات المتعلقة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات.

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية، والتى بلغت نسبتها 95٪ "محطات وكبارى المشروع وأعمال السكة"، وتم الانتهاء من جميع كبارى السيارات بالمشروع "‏‏4 كبارى" وتشغيلها أمام حركة السيارات وهى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وهى "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكى 1و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2"، ‏‏كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100‏‏% وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال بورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT التى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، والتى أوشكت على الانتهاء.

وتفقد الوزير خلال جولته أحد قطارات LRT حيث تم توريد 6 قطارات وجرار ديزل خاص بالورشة حتى الآن، ومن المخطط توريد باقى القطارات تباعا، ويبلغ عدد القطارات اللازمة للتشغيل 22 قطارا، بإجمالى تكلفة 227 مليون دولار، والتى يتم ‏توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية، ويتكون القطار من 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم /الساعة‎.‎

والتقى وزير النقل، بعدد من الفنيين المصريين التابعين لشركة "أفيك" الصينية والذين تم تدريبهم فى الصين بمعهد NIRT على جميع أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونوا فى طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله.

وأكد الوزير، أهمية مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان الذى يعتبر شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا الى أنه سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى السريع العين السخنة ‏/مطروح، وكذلك مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة"،‏ مضيفًا أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب جميع محطات القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين كما سيتم استغلال المحطات تجاريًا لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم، و11 محطة سطحية، والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم، ومحطة علوية "محطة الفنون والثقافة"، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية"، كما أنه وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.

وشدد على أهمية هذا المشروع حيث يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة"، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة.