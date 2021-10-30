صور.. رانيا المشاط: قضية الأمن الغذائى على رأس أولويات جميع دول العالم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن قضية الأمن الغذائى أضحت على رأس أولويات جميع دول العالم، لا سيما عقب جائحة كورونا التى أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التى تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل وهو ما يهدد فى النهاية الأمن الغذائى.





وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، فى كلمتها، اليوم السبت، خلال حفل وضع حجر أساس صومعة حبوب ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، بمشاركة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والممولة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 14 مليون دولار، أن الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، خصوصًا فى وقت جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة التعاون، أنه فى ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائى فإن الوزارة، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة فى هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفنى، وتبلغ التمويلات التى أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وفصلت وزيرة التعاون الدولى، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية "الصندوق السعودى للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية"، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التى تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.

وأشارت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 ملايين دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادى لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذى يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

وأكدت على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولى ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وتم عقد منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاع التموين تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائى"، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والدكتور على المصيلحى وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة فى قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية فى تمويل هذه المشروعات.

تجدر الإشارة، إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعد شريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية، حيث ترتكز مجالات التعاون المشترك على أبعاد رؤية الدولة التنموية مصر 2030، وذلك من خلال توفير سبل التمويل لمختلف المشروعات التنموية التى تعتزم الدولة إقامتها فى جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتقدر قيمة التمويلات الإنمائية 562 مليون دولار.