المبعوث الأممى إلى ليبيا يثمن استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة 5+5

جدة - نرمين السيد - أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار فى ليبيا، مُثمنًا فى هذا الصدد استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة 5+5، وأهمية العمل على حشد الجهود من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبى المشروعة نحو التنمية والازدهار.





جاء ذلك خلال استقبال سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك فى إطار الاتصالات المتوالية التى تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى، شدَّد مُجددًا على الأهمية البالغة التى توليها مصر لخروج جميع القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبى من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطنى، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبى والاستقرار الإقليمى.

كما أكد وزير الخارجية، على ضرورة أن تُفضى أى تحركات دولية فى هذا الشأن إلى خروج جميع أشكال التواجد الأجنبى بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، فضلًا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر المُقبل، وفق خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر الدستورية لعقد تلك الانتخابات، والتحسب من أى سعى لتأجيل عقدها فى موعدها المُحدد، نظرًا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا، وإطالة أمد الأزمة، وترسيخ الانقسام وانعدام الاستقرار السياسى والأمنى، الأمر الذى يتنافى وتطلعات الشعب الليبى الشقيق نحو ليبيا مستقرة ومنضوية تحت راية وطنية واحدة وجامعة.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممى الوزير شكرى، على نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع فى لبيبا نحو الاستقرار.