طارق الوسيمى يشيد بأداء المدرسة المصرية فى بوليفيا

جدة - نرمين السيد - وأشاد السفير، بمستوى الأداء الذى وصلت إليه المدرسة منذ افتتاحها، وتُعد من أهم المدارس الابتدائية فى العاصمة البوليفية لابـاز التى تُدرس المناهج التعليمية واللغتين الإنجليزية والإسبانية. من جانبها أعربت مديرة المدرسة المصرية، عن تقديرها للتعاون والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية فى لاباز، كما رحبت بالمقترحات التى تم تناولها أثناء اللقاء وأهمية دراسة سبل تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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