/658804/طارق-رضوان-يحصل-على-2-مليون-جنيه-لمد-وتدعيم-خطوط-مياة-الشرب-بدار-السلام

حصل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمراني، لتوفير مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياة الشرب للمناطق المحرومه بمركز دار السلام، على أن توزع بالتساوي على المدينة والمجالس القروية بواقع مبلغ 400000 ألف جنيه لكل مجلس قروى.

دوت الخليج يرصد حصول النائب طارق رضوان على دعم مالي لمد خطوط مياه الشرب بدار السلام

جاء ذلك بناءاً على الطلب المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان وموافقة السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2022/2021.

دور الإنعقاد الثاني

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.