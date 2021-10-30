بالفوشيا.. بشرى تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور بعد تعافيها.. «صور»

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تألقت الفنانة المصرية بشرى بإطلالة مبهجة،عكست جمالها، وذلك في أول ظهور لها بعد تعافيها من حادث مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات الفنانة المصرية بشرى.

بشرى تشعل السوشيال ميديا

نشرت بشرى عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بدون ضمادات بفستان فوشيا منفوش طويل، جاء الجزء العلوي منه لامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى ميكاب ترابي وتسريحة شعر منسدلة.

وكانت جهت الفنانة المصرية بشرى، رسالة شكر للطاقم الطبي المعالح لها بمستشفى الجونة بعد تعرضها لحادث مروع، وذلك لاخترافهم واهتمامهم.

شاركت بشرى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» ،صورة ليدها، بعد الحادث الكبير الذي تعرضت له في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال الأيام الماضية.

وعلقت عليها قائلة: "5 سنوات عمل مستمر ومخلص لمهرجان الجونة، أستطيع القول: شكرًا مستشفى الجونة بطاقمها، من أطباء وتمريض، على الاهتمام والاحتراف".

بشرى تتعرض لحادث سير

كانت الفنانة المصرية بشرى تعرضت لحادث سير مفجع، إذ انقلبت سيارتها في إحدى طرق مدينة الجونة برفقة الفنان محمد مكاوي، وعلى الفور تم نقلهما إلى المشفى.

وشاركت بشرى، بإحدى الندوات في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها بمدينة الجونة.

بشرى لا تستطيع التحرك بمفردها

ظهرت بشرى، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

وحرصت الفنانة بشرى على حضور فعاليات ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي، رغم إصابتها في حادث سير برفقة الفنان محمد مكاوي.

بشرى في فعاليات مهرجان الجونة بيومه الثامن

أطلت بشرى على السجادة الحمراء بفستان محتشم باللون الأزرق الغامق، ولكنها لم تستطع إخفاء الضمادة واللصقات الطبية.

بشرى تعاني من إصابات متفرقة بالفقرات

وقالت بشرى في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي أن تعاني من إصابتها في فقرات ضهرها بالإضافة إلى كسر إصبعها.

بشرى ببرنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي

على الصعيد الآخر، حلت الفنانة بشرى ضيفة مع الإعلامى عمرو الليثى عبر برنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة فى الجزء الثانى من اللقاء أمسغ السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء.

تداعيات انفصال والدي بشرى عليها

قالت الفنانة بشرى إن طلاق والديها كان حضاري جدًا وهذا ساعدني كثيرًا واختصر عليّ مشاعر حزينة، وزوج والدتي هو الذي قام بتربيتي وأكن له مشاعر طيبة.

وأضافت بشرى خلال الجزء الثاني من لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه جاء عليها وقت وألفت أغنية لوالدها ووالدتها بعنوان محصلش نصيب.