/658808/لمدة-12-ساعة-ضرب-القبض-على-شاب-تعدي-على-والدته-العجوزة-في-الغربية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبري بالغربية، اليوم السبت، واقعة شروع إبن عاق في التعدي بضرب والسب على والدته المسنة، والتسبب لها في نزيف وجروح وكدمات بوجهها وفي رأسها ، بسبب مشاكل أسرية بينهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة سيدة عجوزة على يد ابنها المعاق في الغربية في أنحاء جسدها.

كدمات بالوجه وتورم

ترجع تفاصيل الجريمة البشعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بإستقبال مستشفى المحلة العام بربة منزل سيدة مصابة بكدمات بالوجه وتورم نتيجة تعدي ابنها عليها.

أقوال شهود العيان

وأفاد شهود عيان أمام رجال مباحث الغربية:« أن الأم استغاثت بأهالي المنطقة من ابنها بعد إندلاع مشادة كلامية تطورت الي قيام الابن بعد بالتعدي عليها لمدة 12 ساعة بالضرب الوحشي بالأيدي في الوجه، وجميع أنحاء جسدها، والركل بالقدم وتسبب لها فى إصابات بالغة لدرجة انها لا تستطيع الحركة.

مما اضطر الأهالي بالاتصال بشرطة النجدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، من قسم ثان المحلة مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل السيدة العجوزة إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وغموض الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق أخر استمع ضباط وحدة مباحث كرداسة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لأقوال مالك مصنع، اكتشف مقتل ربة منزل تعمل لديه على يد شقيقها المريض نفسي.

حيث ذكر صاحب المصنع أمام رجال المباحث أثناء سماع أقواله:«أنه لاحظ تغيب الضحية عن العمل، فتوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، والتقى بشقيقها «لمتهم»، الذى يعاني من مرض نفسي، ويقيم بنفس المسكن بصحبة الضحية، فأخبره أنها متواجدة بغرفة نومها، وبعد استيضاحه الأمر اكتشف مقتلها وعثر على جثتها داخل غرفة نومها، فاستعان بالجيران وأبلغ ضباط المباحث عن الواقعة.