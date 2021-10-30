/658809/منتدى-شباب-وقوافي-الابداعي-السوداني-بالتعاون-مع-جمعية-شعراء-وأدباء-مصر-يقيمان- ندوة-فنية-لتعزيز-التواصل-بين-شعبي-وادي-النيل

دوت الخليج

وقد حضر هذه الندوة لفيف من ادباء وشعراء من مصر والسودان، وكان في مقدمتهم دكتورة امنة فزاع رئيس نادي المرأة الافريقية ومندوب الدائم للجمعية الافريقية اللجنة القومية للاتحاد الافريقي بمصر، والدكتورة عفاف طلبة رئيس الملتقي الافريقي الثقافي، والاستاذ احمد أبكر محمد علي رئيس منتدى شباب وقوافي السوداني بمصر، والاستاذ احمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية ادباء وشعراء مصر، والدكتور الأكاديمي احمد حجازي، والاستاذ علاء الدين محمد الطيب الامين العام لاتيلية القاهرة، والمستشار بالامم المتحدة ورئيس تحرير صحيفة الوطن اليوم المصرية وفاء النجارو الاعلامية دعاء احمد صحيفة الوطن اليوم، والشاعرة السودانية عبير عبدالفتاح، والشاعر حمودة دهمان.

ندوة فنية لتعزيز التواصل بين شعبي وادي النيل

في بداية الأمسية رحب بالحضور الاستاذ أحمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية أدباء وشعراء مصر معبرآ عن سعادته بالحضور وبهذا المنتدى الذي جمع بين شعبي وادي النيل العريقين مؤكدآ على عمق العلاقات الشعبية والتاريخية والمصير الموحد، وخلال كلمته قدم نماذج من قصائده وجدت تفاعلآ كبير من الحضور.

ومن جانبه تحدث الاستاذ أحمد أبكر محمد رئيس منتدى شباب وقوافي الابداعي السوداني مؤكدآ أيضا عمق العلاقات وتداخل الثقافات بين شعبي وادي النيل وان الثقافة تسمو فوق كل المسميات وهي جسر التواصل بين الشعوب، وقدم نماذج لبعض الشعراء والأدباء الذين كتبوا عن البلدين السودان ومصر مسجدين عمق العلاقات الازلية والثقافية بين شعبي وادي النيل العريق.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة امنة فزاع مندوب عام الجمعية الافريقية عن تاريخ العلاقات بين الشعبين مؤكدة دور الفن والثقافة في رتق النسيج الاجتماعي وتقريب وجهات النظر معبرة بقولها بالفن نرتقي ونسموواختتمت حديثها بالشكر والتقدير لجمعية ادباء وشعراء مصرء ومنتدى شباب وقوافي السوداني على هذه الامسية الادبية داعية على إستمرار الشراكة وتوسيع رقعة المشاركة وتنظيم العديد من هذه الامسيات الادبية والفنية المهمةمشيدة بتجربة منتدى شباب وقوافي الابداعي السوداني وتحقيق نجاحاته من نشأته الاولي وان تظل الجمعية الأفريقية داعمة لكل أنشطة وفعاليات المنتدى الذي ولد من داخل الجمعية الأفريقية بيت كل الأفارقة بمصر.

وقدم عدد من الادباء والشعراء والفنانين من البلدين اروع ما خطته الاقلام واجمل الالحان تمايل معها الحضور رقصا وتطريبا وشارك كل من الشاعر المصري الكبير عبدالباسط خميس، الشاعر السوداني حمد طمبل، والشاعر حموده دهمان و الشاعر صابر علام من مصر والدكتورة عفاف طلبة أستاذة موسيقى بمعهد الموسيقى، والشاعر محمد سعيد ابوفارس من السودان والشاعر كامل فارس، والشاعرة شجن عبدالله، والشاعرة المصير ماما نونا وقدم ثنائي المنتدى ليليان وهويدا فاصلة غنائيه رائعة حركت وجدان الحاضرين وشارك كل من والفنان بشير الشايقي، وعازف الايقاع ادم، والفنان جمال بورسودان، والموسيقار صديق محمد مصطفي، والفنان عثمان الامين، والمطربتين هويدا وليليان، والفنانةعواطف الجندي، والاستاذة إقبال علي، والفنانة التشكلية السودانية الا، نور الدائم، والشاعرة المصرية سميرة الامير، والشاعرة السودانية عببر عبدالفتاح وعرضت مجموعة مسرحية من المخرج المسرحي الكبير هاني بدوي ومجموعته وقدم الشاعر السيد عثمان قصيدة شعرية وبعدهاقدم المطربون عثمان الأمين بشير الشايقي جمال بورتسودان صديق محمد مصطفي أعمال غنائية منفردة تجاوب الجميع معها خاصة أغنية ياوطني يا بلد احبابي ألتي صاغ كلماتها الشاعر المصري إبراهيم رجب وتغني بها كبار المطربين السودانيين كذلك قدم الفنان اغنية الفنان الراحل سيد خليفة ازيكم كيفنكم التي تجد انتشارا واسعا في الشارع المصري.

وفي لمسة وفاء كرم منتدى شباب وقوافي الأديبة والشاعرة المصرية الكبيرة أميرة الغرباوي، سائلين الله دوام الصحه والعافيه هذا وقد كرم المنتدى عددا من الشخصيات الأدبية السودانية والمصرية منهم السفير محمد نصرالدين رئيس الجمعية الأفريقية والدكتورة آمنة فزاع والاستاذ احمد صبري والشاعر عبدالباسط خميس والشاعرتان عبير عبدالفتاح وشجن عبدالله وعثمان الأمين والأمين العام لاتيليه القاهرة علاء الدين محمد الطيب وآخرون.

واختتمت الأمسية برائعة الموصولي بلدنا نعلي شأنها يا ناس وسط فرحة الجميع متمنين مواصلة مثل هذه الأمسيات الجميلة بين شعبي وادي النيل