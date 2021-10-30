فيلم «سواح» يحصد 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبورجي

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حصد فيلم «سواح» للمخرج المصري اللوكسمبورجي، أدولف العسال، وبطولة الفنان الشاب كريم قاسم، 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبوجي، وسيتم الإعلان عن الجوائز في فعالية كبيرة بلوكسمبورج يوم 26 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد حصد فيلم «سواح» بطولة الفنان كريم قاسم ل 6 ترشيحات في جوائز الفيلم اللوكسمبورجي.

ترشيحات فيلم «سواح»

وترشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم، أفضل ممثل نيلتون مارتينز، أفضل سيناريو أدولف العسال، أفضل تصوير نيكوس ويلتر، أفضل موسيقى أريك بينتز، بجانب جائزة خاصة يقدمها الإعلام اللوكسمبورجي.

وشارك «سواح» في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، وحصل خلال جولاته على 34 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان دولي، كما وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه.

قصة فيلم سواح

وتدور أحداث فيلم «سواح»، حول قصة الشاب "سمير" الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي، لكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولته النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج أدولف العسال.

وخاض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال مؤخرًا تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي "BARAKI"، الذي تولّى إخراج 5 حلقات منه.

وتدور أحداث مسلسل "Baraki" في منطقة كلها تعرف عائلة "بيرثيت"، ومن بينهم "لاريسا" التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم "إيفان" الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب، جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.