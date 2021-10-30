/658811/هناء-سرور-مركز-الإصلاح-والتأهيل-بوادى-النطرون-إنجاز-كبير-يليق-بعصر-مصر-الجديد

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون إنجاز كبير وتحول جذري في منظومة السجون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة ، مؤكدة أن الدولة المصرية تعيش عصر جديد تحترم فيه كامل حقوق الإنسان وهو ما أصبح واضحاً وجلياً وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً بتطوير كافة مناحي الحياة سواء الاجتماعية او الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية .

دوت الخليج وأضافت النائبة هناء سرور أن هذا المركز فرصة كبيرة لتأهيل هؤلاء المواطنين "نزلاء السجون" للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة وتأهيل لبداية حياة جديدة يمتلكون فيها الحرفة التي تضمن لهم الرزق والثقافة والوعي الذي يبعدهم عن الانحراف عن القانون فيصبحون مواطنون أفضل من السابق وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم. هناء سرور: مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون إنجاز كبير يليق بعصر مصر الجديد وقالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أن مركز التأهيل بوادى النطرون يأتي فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .

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