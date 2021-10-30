الكاف يقدم رساله تهنئه لمحمد ناجي بمناسبه عيد ميلاده

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ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر عبر “ تويتر " فيديو لـ جدو يلخص أبرز أهدافه مع منتخب مصر . وعلق : “ عيد ميلاد سعيد لهداف كأس الأمم الإفريقية 2010 محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر ”.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.