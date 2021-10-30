/658819/النائب-محمد-زين-الدين-الجناح-المصرى-في-أكسبو-دبي-يؤكد-حجم-النهضة-بالبلاد

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ماشهده الجناح المصري فى معرض أكسبو دبي 2020، من إقبال كبير واشادات مختلفة يؤكد المجهود الذي بذل في اعداده والدقة في شكل التنظيم والمحتوى.

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وأضاف زين الدين في تصريح له اليوم، نجاح الجناح المصرى هو فخر لكل المصريين، حيث يؤكد حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلي ان الجناح المصرى يمتد على مساحة ألف متر مربع، بتصميم مميز للغاية للمهندس المعماري حازم حمادة، و يحكي التاريخ المصري والذي يعد أقدم تاريخ في العالم، حيث يمتد الي 7 آلاف عام، بما يتضمنه من انجازات في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة والفلك وكافة العلوم.

وتابع عضو مجلس النواب، أى مواطن مصرى يشاهد ذلك الجناح وما يضمه من محتويات، ينتابه شعور بالفخر بمصريته وانتماءه لتلك الحضارة، التي واصلت إنجازاتها وتطورها ونهضتها حتي وصلت الي ما نعيشه الان في الجمهورية الجديدة.

النائب محمد زين الدين: الجناح المصرى في أكسبو دبي يؤكد حجم النهضة بالبلاد

ووجه النائب محمد زين الدين، التحية لكل من فكر وشارك في اعداد وتنفيذ ذلك الجناح المصرى الذى حقق نجاحا كبيرا.