تعرف على موعد طرح فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية

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كشف السيناريست محمود زهران، مؤلف فيلم «قمر 14» عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أن تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية.

السيناريست محمود زهران يعلن موعد عرض قمر 14

كتب محمود زهران عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرونا 29 ديسمبر بجميع دور العرض، فيلم قمر 14 بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد الفيشاوي وأحمد حاتم وغادة عادل وخالد أنور وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وبيومي فؤاد ومحمد جمعة ومحمد علاء جاميكا وسلوى محمد علي وأحمد بدير وعارفة عبد الرسول ونيرة عارف وإسماعيل شرف، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران والمنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري".

أحداث فيلم قمر 14

تدرو أحداث فيلم «قمر 14» في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

هادي الباجوري يكشف عن حقيقية تشابه هيبتا مع قمر 14

وسبق وأن كشف المخرج هادي الباجوري، حقيقة تشابه فيلمه الجديد «قمر 14» مع فيلم «هيبتا» الذي قام بإخراجه مؤخرا، مشيرا إلى ان العمل الأول يتناول خمس قصص مختلفة في فيلم واحد بينما هيبتا يحكي قصة واحدة فقط.

وقال هادي الباجوري خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى نافيا تشابه العمل مع فيلم هيبتا: “قمر 14 دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة”.

أما عن فيلم «هيبتا» فهو من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وحققت أعلى المبيعات، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.

وبدأ المخرج هادي الباجوري تحضيراته للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» بعد فتره طويلة من عرض الأول بالسينمات وعلى شاشات التليفزيون، وذلك بعدما أن انتهى الكاتب محمد صادق، والسيناريست محمد جلال من كتابة السيناريو الخاص به.