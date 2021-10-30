22لاعباً في قائمة البنك استعداداً لمواجهة الأهلي غداً

/658822/22لاعبا-في-قائمة-البنك-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-غدا

أعلن المدير الفني لفريق البنك الأهلي، خالد جلال، قائمته لمواجهه نظيره الأهلي في المباراه المقرر إقامتها في الثامنه من مساء الأحد ضمن منافسات الجوله الثانيه من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي. خط الدفاع: أحمد ياسين، أمير مدحت، أحمد العش، عاصم صلاح، إسحاق يعقوبو، أسامة ابراهيم، محمد مصطفي "ميدو".

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد عبد الرحمن "لعبة"، أحمد سعيد، محمود سيد، محمد حامد، محمد هلال، محمد بسيوني، محمود قاعود، موسي دياوارا، شادي رضوان. الهجوم: فادي فريد وأسامة فيصل.

وكان فريق البنك الأهلي قد إبتدأ مشواره في الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ليحصد الفريق أول ثلاثة نقاط هذا الموسم .

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.