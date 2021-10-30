براءة المتهم بالتحرش بفتاة في محطة مترو السادات

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براءت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، المتهم «إسلام. س. خ» على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر وتغريمه 1000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة في محطة مترو السادات، وذلك عن طريق عمل أفعال وإشارات تحمل إيحاءات جنسية وجهها لفتاة، ولكنها استطاعت أن توثق فعلته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات

السجن لمدة 3 سنوات

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أجلت جلسته لليوم لنظر الاستئناف المقدم ضده على حكم حبسه، بعدما قضت في وقت سابق بحبسه بتهمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو في محطة السادات 3 سنوات و 6 أشهر.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهم «المتحرش» للمحاكمة الجنائية العاجلة بعدما وجهت له النيابة ارتكاب جريمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو بمحطة السادات، والقيام بأفعال فاضحة أمامها وهو ما يعتبر مخلا بالآداب والأخلاق العامة، وشملت أفعاله إيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، فضلا عن تتبعها وملاحقتها بعد نزولها من عربة المترو.

ونشرت الفتاة عبر حسابها الشخصي على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، فيديو للمتهم خلال قيامه بعمل إيحاءات وأفعال تخل بالآداب العامة، فاستدعتها النيابة، وأدلت الفتاة في التحقيقات أنها تفاجئت بالمتهم يمعن النظر فيها وبمناطق عفتها بدقة وهو ما خدش حيائها، وكان ذلك أثناء استقلالهما عربة مترو الأنفاق التي كانت شبهه فارغة في توقيت وقوع الجريمة.

وأضافت الفتاة في اقوالها أمام جهات التحقيق، أنها سجلت مقطع فيديو قصير يوثق الأفعال التي يقوم بها المتهم «الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي»، وأنها حينما ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات فوجئت بتتبع المتهم لها، وذلك حتي خروجها من المحطة.