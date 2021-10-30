مشروعات النواب تناقش خطة تنمية قطاع المشروعات بحضور وزيرة التجارة..غدا

/658825/مشروعات-النواب-تناقش-خطة-تنمية-قطاع-المشروعات-بحضور-وزيرة-التجارةغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة المشروعات الضغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان غدا

لجنة الصناعة

وتناقش لجنة الصناعة خلال اجتماعها غدا، برئاسة النائب معتز محمود، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الزراعة

وتعقد لجنة الزراعة اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري،لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة.

- مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن المطالبة بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال في ظل ارتفاع عدد ضحايا الاستخدام الخاطئ لها.

لجنة التعليم

وتعقد لجنة التعليم اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية بمعهد التمريض بمنشأة سلطان مركز منوف – علماً بأن المعهد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لمتبرعين وما تبقى من أعمال تخص وزارة التعليم العالي وجامعة المنوفية.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار أوائل الطلبة وتعيينهم كمعيدين بجامعة الزقازيق بصفة عامة وكلية الحقوق خاصة.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان البيومي، بشأن وجود أجهزة مسح إلكترونية لفحص QR شهادة التطعيم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتأكد من التطعيم قبل بداية العام الدراسي.