وزير التعليم العالى يوجه باستكمال تجهيز القومى للأورام بالأجهزة الحديثة

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وخلال الزيارة، استمع الوزير، لشرح تفصيلى حول سير التجهيزات النهائية الجارية بالمعهد القومى للأورام، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.
وتفقد عبدالغفار، وحدات الرعاية المركزة وأدوار الإقامة وقسم العلاج الكيميائى للأطفال، والعديد من المكاتب الإدارية.
ووجه الوزير باستكمال تجهيز المعهد بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المبنى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى يمارس المعهد دوره القومى المأمول فى خدمة المواطنين.
شهد الزيارة التفقدية، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومى للأورام، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتورة غادة الشريف وكيل المعهد القومى للأورام، الدكتور محمد وصفى مدير المعهد القومى للأورام.
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