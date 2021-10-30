السيسى: يجب أن تمثل احتفالية طريق الكباش استمرارا لنهج الفعاليات العالمية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار، وقد عرض الدكتور خالد العنانى موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التى تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصةً مع بدء موسم السياحة الشتوى، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافى القطاع السياحى بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما فى ذلك ما تم مؤخراً من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتى الأقصر وشرم الشيخ، والذى يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التى تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذى لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، فى إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمبانى.

وقد وجه الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمراراً لنهج الفعاليات العالمية التى تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحى عالمى متكامل الجوانب.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتحديث الإدارى الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمى، خاصةً ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما عرض الوزير النشاط الدولى لوزارة السياحة والآثار، بما فيها المشاركة فى المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة اليونسكو ولقائه بالمسؤولين وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة فى ملف الآثار والمتاحف.