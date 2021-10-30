تفاصيل جلسة برنامج تطوير الريف المصري ضمن مبادرة ” حياة كريمة ”...

أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلي تحسين مستوي معيشة المواطنين في مختلف محافظات مصر ، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح محافظ الأقصر أنه من خلال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، تم توفير فرص عمل، والحد من هجرة المواطنين من الريف للمدن، وتم إنشاء مدارس بهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول، كما تم توفير كيانات اقتصادية تشمل عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل المواطنين.

وأشار إلي أن المبادرة شملت ٣٤ قرية و٢٥٠ تابع بهدف تحسين مستوي جودة الحياة بهم.

وأضاف المستشار مصطفي ألهم أن المحافظة تعتبر الثانية علي مستوي محافظات مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أصبح لدينا ٧ مستشفيات و٥٩ وحدة صحية ومركز طبي، وقام ما يقرب من مليون و١٠٠ ألف نسمة بالتسجيل في المنظومة الصحية.

و قال مصطفي ألهم ان الاقصر محافظة صديقة للبيئة، مشيرا الى ان الاقصر بها ٦ مراكز ومدن وسكانها ٥ر١ مليون نسمة يعيشوا في الفين كيلومتر مربع ، واخترنا مركزين لضمهم للمرحلة الاولي من مبادرة حياة كريمة في اسنا وارمنت تحتاج ٣١٨ مشروع حتى الان تحتاج ٩ مليار جنيه، مقابل ٤ مليارات فقط كانت مقررة، لادخال كافة الخدمات بما فيها تغطية الصرف الصحي الذي لم يكن يتعدى ٧% فقط، وبلغت التغطية حاليا ٣٤%.

وأضاف محافظ الاقصر انه سيتم توفير جميع الخدمات وتقليل كثافات المدراس وتوفير فرص العمل اللازمة، وادخال مشروعات مثل تجفيف الطماطم والحرف اليدوية والتراثية، لافتا الى ان الاقصر هي ثاني محافظة بعد بورسعيد في تطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في كلمة محافظ الأقصر خلال جلسة استعراض مبادرة حياة كريمة علي هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

حضر في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة ميمونة شريف وكيل الامم المتحدة وعدد من المحافظين وكبار المسؤولين .

ومن جانبها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، السيدة إلينا بانوفا ان نجاح مبادرة حياة كريمة يمثل نجاح لمصر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيدة بمبادرة حياة كريمة الطموحة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.