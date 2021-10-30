«معركة وعي».. الباحث عمرو فاروق يقدم برنامج «المسودة» لتحليل ورصد تاريخ الجماعات الأصولية والتيارات المتشددة

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يستعد الكاتب والباحث فى شؤون التيارات الإسلام السياسي، عمر الفاروق، لتقديم برنامج «المسودة» على قناة اليوتويب « VIDEO PRESS NEWS AGENCY»، مرة واحدة إسبوعيًا.

دوت الخليج

الباحث عمر فاروق يقدم برنامج «المسودة» لتحليل ورصد تاريخ الجماعات الأصولية

يستعرض الباحث عمر فاروق فى برنامج المسودة، تاريخ الجماعات الأصولية والتيارات السلفية بكل جرأة، ومقدمًا لوثائق وأسرار تخص تلك «الجماعات».

برنامج المسودة للباحث عمر الفاروق

هذا ويأتي البرنامج انطلاقًا من وضع الجماعات المتطرفة التى تركت بصمتها، بشكل أشعل نار الفتنة فى المنطقة العربية، والنهج المسلح الذى اتخذته لوقتِ طويل.

الباحث عمر الفاروق، هو محلل وباحث فى شؤون تيارات الإسلام السياسي، ويشارك بالعديد من الأوراق البحثية فى الكثير من الإصدارات العربية والمحلية.

كما أن للباحث عمر الفاروق كتابات مهمة بشأن مسارات الجماعات المتشددة واتساع رقعتها فى المنطقة العربية، وصولًا إلى تحليل الانقسامات التى تضرب صفوفها حاليًا.