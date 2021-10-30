/658827/الرئيس-السيسي-يوجه-بأن-تمثل-احتفالية-طريق-الكباش-استمرارا-لنهج-الفاعليات-المصرية-العالمية-للترويج-لحضارة-مصر-العريقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لاستعراض خطوات الحكومة فى الترويج للمقاصد السياحية.

وقد عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصةً مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك ما تم مؤخراً من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسي يوجه بأن تمثل احتفالية طريق الكباش استمرارا لنهج الفاعليات المصرية العالمية

وقد وجه الرئيس بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

كما استعرض السيد وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، في إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني.

وزير السياحة يستعرض جهود تنمية موارد الوزارة

وقد وجه الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمراراً لنهج الفاعليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحديث الإداري الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمي، خاصةً ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما عرض السيد الوزير النشاط الدولي لوزارة السياحة والآثار، بما فيها المشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة اليونسكو ولقائه بالمسئولين وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة في ملف الآثار والمتاحف.