/658832/الدكتور-علي-مصيلحي-يتقدم-بخالص-العزاء-لوزير-التموين-الأسبق-فى-وفاة-والدته

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التعازي للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، في وفاه المغفور لها بإذن الله السيدة المستشارة / فريال رمضان والدته.

دوت الخليج الدكتور علي مصيلحي يتقدم بخالص العزاء لوزير التموين السابق فى وفاة والدته وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستشارة فريال رمضان كانت رمزًا للعطاء ورمز قضائي قدمت الكثير لبلدها. هذا أعرب السادة العاملين وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة ومديريات التموين، عن خالص تعازيهم للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، في وفاه والدته سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

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