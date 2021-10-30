/658833/العريان-جروب-تشارك-في-معرض-كايرو-فاشون-برعاية-وزارة-التجارة-والصناعة

أعلنت مؤسسة العريان جروب الصناعية عن مشاركتها في معرض كايرو فاشون تكس المنتظر إقامته في الفترة من 23 : 25 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ومظلة مبادرة "صنع في مصر"، حيث يعتبر الملتقى الأول لكل المتخصصين فى صناعة وتجارة الملابس في مصر والشرق الأوسط.

دوت الخليج

«العريان جروب» تشارك في معرض كايرو فاشون برعاية وزارة التجارة والصناعة

ومن المنتظر أن تشارك مؤسسة العريان جروب بعدد من الكيانات الصناعية المندرجة تحت إدارتها والمختصة بصناعة الملابس والكوتشي الرياضي (التريكـو) في إطار مبادرة وزارة التجارة والصناعة "صنع في مصر"، والموجهة لدعم الصناعات المحلية "بكل فخر صنع في مصر".

وستعرض خلال المعرض احدث ما قدمته الكيانات الصناعية الخاصة بالمؤسسة منها إيجي للماكينات، المختصة بتقديم أحدث ماكينات صناعه الملابس والأحذية و خطوط الأنتاج، وإيجي فوندي، المختصة بصناعه وش الكوتشي (التريكو) لعقد الشراكات التجارية و التصنيع للغير، ميجا شوز وهو براند كوتشي رياضي يضم أحدث موديلات الكوتشي التريكو بأسعار تنافسية للتجار والموزعين، كما يشهد المعرض أنطلاقة براند ملابس FORFIT منتجات من افضل انواع القطن شديد النعومة المقاوم للحرارة الذي يسمح للجلد بالتنفس ويحافظ عليه من الحرارة الشديدة والتعرق.

يذكر أن مؤسسة العريان جروب تم اختيارها مؤخرًا لتصبح الشريك التنفيذي المسؤول عن (الإتحاد العربي للتسويق الرياضي والاستثمار ( asmia ) التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية ، والذي يتبع بدوره لجامعة الدول العربية.