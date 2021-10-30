/658826/نشرة-أخبار-الفن-جومانة-مراد-تفكر-في-الانتحار-صديقة-ياسمين-صبري-تفتح-النار-على-والدها-وهذا-موعد-طرح-قمر-14-بالسينمات

شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

تصريحات جومانة مراد ببرنامج واحد من الناس

حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، وتحدثت عن فترة ابتعادها عن الفن ثم عودتها وعلاقتها بزوجها وأولادها.

وقالت جومانة مراد: "حبيب طفولتي تقدم لي أكثر من مرة وأهلي رفضوه وفي النهاية فوجئت أنه تزوج صديقتي، لكني فرحت لهما وهي لا زالت صديقتي، أنا شخصية عاطفية جدا وفكرت في الانتحار، أخذت قرصين دواء ووالداي عاتبوني بشدة على فعلتي.

وأضافت: "ندمت على فيلم «لحظات أنوثة» كنت صغيرة ولم أحسن الاختيار، مع الوقت والتجربة نضجت".

صديقة ياسمين صبري: «أبوها كان بيشوفها صدفة ومصرفش عليها جنية»

هاجمت لبنى عروس صديقة طفولة الفنانة ياسمين صبري، والد الأخيرة دكتور أشرف صبري، بعد أن أثار الجدل بتصريحاته حول علاقته بابنته، في إشارة منها إلى أنه لم ينففق عليها حتى قدر بسيط من المال، وكان يرأها صدفة.

كتبت عروس عبر حسابها على «إنستجرام»: "أنا حاسة بغضب شديد جدًا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، أنت كنت فين، أنت جيبت عربية هههههه، أنت صرفت عليها جنيه أنت تعرف إيه عنها"

موعد طرح فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية

كشف السيناريست محمود زهران، مؤلف فيلم «قمر 14» عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أن تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

كتب محمود زهران عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرونا 29 ديسمبر بجميع دور العرض، فيلم قمر 14 بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد الفيشاوي وأحمد حاتم وغادة عادل وخالد أنور وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وبيومي فؤاد ومحمد جمعة ومحمد علاء جاميكا وسلوى محمد علي وأحمد بدير وعارفة عبد الرسول ونيرة عارف وإسماعيل شرف، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران والمنتج أحمد السبكي والمخرج هادي الباجوري".

محمد رمضان من حفله بدبي: «ثقة في الله لا أخشى الموت»

تألق الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان كعادته في حفله بدبي، الذي أحياه أمس الجمعة وسط حضور عدد مهول من جمهوره ومحبيه.

وشارك رمضان متابعيه صور من الحفل عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر خلالها وسط البادي جارد وعلق عليها قائلًا: "ثقة في الله لا أخشى الموت».

ليلى زاهر تحصل على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهة جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وجميع المؤسسات الحكومية هناك.

نشرت ليلى زاهر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري وإحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعباً".