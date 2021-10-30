للمرة الثانية..سوسن بدر أمام محمود حميدة في مسلسل «نقل عام»

/658830/للمرة-الثانيةسوسن-بدر-أمام-محمود-حميدة-في-مسلسل-نقل-عام

تستعد الفنانة القديرة سوسن بدر لخوض دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل سوسن بدر ومحمود حميدة الجديد

وانتهت الفنانة المتألقة سوسن بدر من تصوير أحداث أعمالها الدرامية التي أتت بعنوان «حي السيدة زينب» بعد تصوير استمر لـ4 أشهر، والذي تستمتع بعرضه خلال الفترة الحالية عبر قناة المحور.

"حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

وفاة الفنانة سوسن بدر

وكانت انتشرت أنباء عديد خلال الفترة القليلة الماضية تفيد بوفاة الفنانة القديرة سوسن بدر، خاصة بعد اختفائها من الظهور على ريد كاربت مهرجان الجونة، واختفائها من الظهور بشكل عام بعد أخر صورة شاركتها مع الجمهور من كواليس مسلسل “حي السيدة زينب”.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان لها حقيقة وفاة الفنانة، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة ليست لها أساس من الصحة وأن الفنانة سوسن بدر تتمتع بصحة جيدة، في حين أنه امتنعت الفنانة عن الرد الأمر الذي زاد حيرة الجمهور حينها.

سوسن بدر تتألق بحكاية رق الحبيب

وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح»، والتي تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.