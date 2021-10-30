/658831/النائب-محمد-تيسير-مطر-مركز-الإصلاح-والتأهيل-بوادي-النطرون-خطوة-على-الطريق-الصحيح-في-مجال-حقوق-الإنسان

قال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، ان افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل بمجمع سجون وادي النطرون هو خطوة على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة صحيحة، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستشكل حلًا جذريًا للانتقادات الخاصة بالتكدس وأماكن الاحتجاز غير اللائقة.

مركز الاصلاح والتأهيل

وردا على الاتهامات التي توجه للدولة بالتوسع في بناء السجون أكد أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب محمد تيسير مصر فى تصريحات خاصة لتحيا مصر قائلا : فيمكنني التأكيد بحكم وجودي بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هذا غير صحيح، لأن السجون الموجودة حاليا في مصر أصبحت متهالكة وتاريخية، وعلى هذا الأساس ستقوم الحكومة بإغلاق مجموعة من السجون الحالية واستبدالها بمجمع وادي النطرون، والذي تم تأسيسه بمواصفات قياسية من شأنها أن تساعد المواطنين المدانين على قضاء فترة العقوبة والعودة للمجتمع كعناصر صالحة من جديد.

حقوق الإنسان

واشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب محمد تيسير مطر الي انه يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق دائم بين وزارة الداخلية ومصلحة السجون ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم زيارات لمجمع السجون والتأكد من تطبيق القانون ولائحة مصلحة السجون والتحقق من أي شكاوى يتم إرسالها للجنة البرلمان أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان.