اتصالات النواب تناقش 5 طلبات إحاطة لإنشاء مكاتب بريد بمركز مغاغة بالمنيا..غدا

/658834/اتصالات-النواب-تناقش-5-طلبات-إحاطة-لإنشاء-مكاتب-بريد-بمركز-مغاغة-بالمنياغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها برئاسة النائب احمد بدوي، لنظر خمسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد حتة، بشأن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية غدا بالبرلمان

لجنة الاتصالات

إنشاء مكتب بريد بقرية أشنين مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية نزلة بلهاسة مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ زياد مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية بنى خلف مركز مغاغة بالمنيا. إقامة مكتب بريد ببندر مدينة العدوة بمحافظة المنيا.

لجنة الشئون الدينية

وتعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص وزارة الأوقاف، هيئة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- استكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف التعليم الأزهرى، دار الإفتاء المصرية.

لجنة الإعلام

تعقد لجنة الإعلام والثقافة اجتماعها برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم وعدم نقاء الصوت الخاصة بالموجة الإذاعية

لجنة السياحة

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعها برئاسة النائبة نورا علي، للاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تواجه النقل فى القطاع السياحي .

لجنة النقل والمواصلات

وتعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: عبدالباقي تركيا، بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق. إيفلين متى، بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبري جمصة الواصل من الطريق الدولي دمياط/ المنصورة. مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.