قبل عرضها غدا..تعرف على تفاصيل مسرحية «سلام مربع» لـ محمد هنيدي..وأسعار التذاكر

/658835/قبل-عرضها-غداتعرف-على-تفاصيل-مسرحية-سلام-مربع-لـ-محمد-هنيديوأسعار-التذاكر

تنطلق غدا 1 نوفمبر أولى عروض مسرحية «سلام مربع» للفنان الكوميدي محمد هنيدي، على مسرح بكر الشدي في البوليفارد وذلك ضمن موسم الرياض للترفيه، لتسمر حتى 6 من نفس الشهر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية سلام مربع لمحمد هنيدي بداية من أسعار التذاكر إلى الشروط وقصة العمل وتدور أحداث مسرحية سلام مربرع في إطار اجتماعي، ومليئة بالمواقف المضحكة وتحكي قصة المغني الذي يُدعى سيد وصراعه مع المجتمع في محاولته بلوغ الشهرة وكسب الأموال للزواج من حبيبته، ويخوض بطولاتها بجانب محمد هنيدي منهم محمد ثروت وميرنا نور الدين ومحمد محمود وإيمان السيد وحسن عبد الفتاح ومحمد دسوقي. شروط حضور مسرحية سلام مربع وأتت شروط حضور المسرحية على النحو الأتي: ممنوع دخول الأطفال ممن هم أقل من 7 سنوات.

الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات.

الوصول قبل موعد العرض بـ 30 دقيقة.

الجلوس في المقعد الصحيح وعدم التصوير.

يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر بما في ذلك حامل التذكرة أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

يمنع منعًا باتًا إعادة بيع التذكرة.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف. أسعار تذاكر المسرحية وتترواح أسعار تذاكر مسرحية سلام مربع بين 200 و350 و450 و550 و1200 ريال سعودي. ويخوض الفنان الكوميدي محمد هنيدي تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج يحمل اسم «هنيدي شو»، والذي يعرض على فضائية قناة «المحور» بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر.

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