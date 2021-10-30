/658837/اتحاد-الكرة-يعلن-صرف-مستحقات-أكتوبر-للحكام-الثلاثاء-المقبل-تفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام في جميع المسابقات والأقسام بصفة شهرية، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 نوفمبر لصرف مستحقات شهر أكتوبر الحالي عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.