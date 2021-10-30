وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال ‏بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد ‏‎/‎‏ شفيق زكى بشارة ، ‏والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد ‏‎/‎‏ منصور أمين على سلامة ، ‏وذلك بحضور الفريق ‏‎/‎‏ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ‏وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .‏

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بدأت مراسم الإحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات ‏إستعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية ، كذلك تنفيذ ‏عروض المهارات البدنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة ‏حيث تضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل ‏يومى والتى أظهرت الإستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها ‏عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقى الذى يبرز ‏إحترافية الخريجين .‏

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تلى ذلك عرضاً للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات التى توضح ‏الأسلوب المتطور للطلبة والذى يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية مما يمكنهم من إستخدام أحدث ‏الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية ، كذلك إستعراض الدور الهام الذى يقوم به التمريض فى تقديم ‏الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا ، والدور الحيوى لعناصر التمريض بمبادرة " ‏حياة كريمة " من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التى يقدم لها خدمة طبية متميزة ، ‏أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضاً فنياً ‏وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغانى الوطنية .‏

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وفى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى ‏المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام ، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من ‏شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وإمتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر ‏المقدس ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات ‏شهدائها الأبرار ، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم ‏الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر .‏

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تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحى ‏العسكرى وكانت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 100% ، ثم ‏جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية ، وقام ‏رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى ‏للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار.‏

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وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة ‏الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس ‏‎/‎‏ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء .‏

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وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات ‏المسلحة على دعمها المستمر الذى يسهم فى الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الإحترافى ‏وتخريج دفعات قادرة على إستكمال مسيرة العطاء متسلحين بالعلم والمعرفة والإنضباط الذاتى ‏لتنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها .‏

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وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس ‏‎/‎‏ عبد الفتاح ‏السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم ، مشيراً إلى الدور ‏الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى ، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر ‏جهداً من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة ‏بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبى المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء .‏