مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة يُنفذ التجربة (مصر-7) لمحاكاة إنقاذ عبارة...

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتى تضمنت تنفيذ ‏سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها عدد ( 175 ‏فرد ) من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا ، وذلك بإتباع كافة ‏إجراءات ونظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية ، وبمشاركة عناصر من القوات ‏البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية ‏بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى .‏

حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثه من العبارة ‏الجانحه ، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل شينوك" لموقع الحدث كما تم دفع عدد ‏من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف .‏

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ‏بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر ، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا ‏وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتعاون مع ‏القوات البحرية والجوية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال ‏تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً ‏والتى يصعب الوصول إليها .‏

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تأتى التجربة (مصر-7) فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان ‏على مدى سرعة الإستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر ‏والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين .‏