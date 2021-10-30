/658829/القبض-على-اثنين-من-تجار-الكيف-في-الإسكندرية-بحوزتهما-100-طربة-حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط شخصين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية»، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

القبض عليهم خلال استقلالهما إحدى السيارات

بتقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافهما القبض عليهم خلال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية في الإسكندرية، وبحوزتهما «100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700٫000 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، المتهم «إسلام. س. خ» على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر وتغريمه 1000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة في محطة مترو السادات، وذلك عن طريق عمل أفعال وإشارات تحمل إيحاءات جنسية وجهها لفتاة، ولكنها استطاعت أن توثق فعلته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

السجن لمدة 3 سنوات

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أجلت جلسته لليوم لنظر الاستئناف المقدم ضده على حكم حبسه، بعدما قضت في وقت سابق بحبسه بتهمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو في محطة السادات 3 سنوات و 6 أشهر.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهم «المتحرش» للمحاكمة الجنائية العاجلة بعدما وجهت له النيابة ارتكاب جريمة التعرض لفتاة داخل عربة المترو بمحطة السادات، والقيام بأفعال فاضحة أمامها وهو ما يعتبر مخلا بالآداب والأخلاق العامة، وشملت أفعاله إيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، فضلا عن تتبعها وملاحقتها بعد نزولها من عربة المترو.