/658838/نوال-الزغبي-عن-حفلها-بالعراق-وقفة-تاريخية-مرسخة-بمسيرتي-الفنية

تألقت الفنانة نوال زغبي مساء أمس الجمعة بحفل غنائيا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد تعليق نوال الزغبي على حفلها بالعراق

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. ⁧‫العراق‬⁩ شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور ⁧‫عكس الطبيعة‬⁩”.

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لحملة هجوم شنيعة بأحدث تدوينتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة”.

وبعد دقائق من نشرها بدأ الهجوم على نوال الزغبي من قبل الجمهور من خلال خاصية التعليقات والتي جاءت على النحو الأتي: “«ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له، التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ”.

نوال الزغبي تعتذر عن تسلم جائزة "الموريكس دور"

ومن ناحية أخرى اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا للفنانين اللبنانيين المبدعين، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعادت الفنانة اللبنانية سبب رفضها الجائزة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي عبر "تويتر" بإقامة الحفل في تلك الظروف التي يشهدها لبنان، ووصفت الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وقالت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. فلبنان ليس بخير".