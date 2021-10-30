/658839/إسكان-النواب-تناقش-طلبين-إحاطة-مقدمان-من-النائب-محمد-إسماعيل-بشأن-عدم-وجود-خدمة-صرف-صحي-بكوبري-ابيس-بالإسكندرية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة اجتماعها براسة النائب عماد سعد حموده لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

النائبة هناء فاروق، ستتقدم بطلب إحاطة بشأن تضرر أهالي سكان مناطق شرمساح والزعانرة وأرض الشونة بمركز الزرقاء بمحافظة دمياط من عدم توصيل الصرف الصحي لهذه المناطق، بسبب الاضرار التي وقعت عليهم نتيجة أعمال ازدواج طريق دمياط/ المنصورة.

وأيضًا يتقدم النائب أبو العباس فرحات تركي، بطلب إحاطة بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق بقرى ريف دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

كما يتقدم النائب محمد إسماعيل، طلبين إحاطة بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين – كوبري ابيس بمحافظة الإسكندرية، وآخر بشأن عدم البدء في انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ابيس الأولى بمحافظة الإسكندرية.

وأيضًا سيتقدم النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن عدم انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من اعمالها بقرية الشرقي - بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ، رغم إنهاء أعمال الخطوط الفرعية والرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات.

الادارة المحلية

هذا وتناقش لجنة الادارة المحلية خلال اجتماعها غدا برئاسة النائب احمد السجيني، طلب الاحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، بشأن رصف منطقة أبو رجيلة وبعض المناطق الاخري بحي السلام - محافظة القاهرة .

رياضة النواب

وتعقد لجنة الرياضة اجتماعها برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب حسن طارق، بشأن ما يتعرض له معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات من اهمال شديد خلال السنوات الأخيرة. النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم إزالة المبنى الإداري المتهالك لمركز شباب أجهور الصغرى التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية. السيدة النائب هناء فاروق، بشأن استعجال إمداد مركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا محافظة دمياط بمحول كهرباء.

حقوق الانسان

كما تعقد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب طارق رضوان، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.