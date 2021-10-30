/658841/استاد-القاهرة-يعلن-جاهزيته-لاستضافة-مباراة-الأهلي-والزمالك

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "استاد القاهرة جاهز وفي أفضل حال لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل، وهناك تنسيق مع مسؤولي تذكرتي والأمن بشأن دخول الجماهير في القمة".

إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي أمام فريق غريمة التقليدي الزمالك، علي استاد القاهرة، والتي من المقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.