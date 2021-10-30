/658842/النائبة-عفاف-زهران-تشارك-فى-احتفالية-حزب-مصرالحديثة-بذكرى-انتصارات-أكتوبر-وتكريم-أسر-الشهداء

شاركت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، فى احتفالية حزب مصر الحديثة برئاسة اللواء خالد شوقى امين الحزب، والتى نظمتها فى أحد القاعات بكورنيش السويس الجديد، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر.

دوت الخليج

النائبة عفاف زهران تشارك فى احتفالية حزب مصرالحديثة

هذا وتم تقديم عدة فقرات فنية لفرق السمسمية والفنون الشعبية ومفاجأة الحفل فرقة مركز الصفاء، لذوى الاحتياجات الخاصة وتكريم بعض من أبطال حرب اكتوبر من قيادات ومقاتلى القوات المسلحة ورجال المقاومة من أبناء محافظة السويس.

وقد اشاد جميع الحضور بفقرات وتنظيم الحفل وظهوره بالمظهر المشرف والمميز.

وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب جمال عبيد، والنائب سيد الكرماوى والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده و الاستاذ عماد حسن امين التنظيم و عدد من قيادات الحزب.

وأكدت النائبة عفاف زهران، في كلمتها بأننا نحتفل هذه الأيام في محافظة السويس بيوم هزمت فيه المقاومة الشعبية القوات الإسرائيلية ، يوم رفض فيه شعب السويس الباسل أن تواجه القوات المسلحة المصرية القوات الإسرائيلية بمفردها دون دعم أو عون، فكان دور المقاومة الشعبية في دعم موقف القوات المصرية على الأرض حتى تحقيق النصر.

وعلينا في كل مناسبة أن نذكر المصريين وشباب محافظة السويس خاصة بانجازات آباءهم وأجدادهم للحفاظ على الأرض، ليكونوا قدوة لهم لتحقيق مستقبل أفضل، يكون فيه الوطن آمن ومستقر ومنافس لأعظم الدول في كافة المجالات.

بعد مرور 48 عاما من تلك المناسبة، يستمر دعم أبناء السويس لمؤسسات الدولة كافة في تحدي التنمية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.