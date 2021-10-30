/658843/محمد-صلاح-يواصل-التألق-ويصنع-هدف-ليفربول-الأول-في-شباك-برايتون-فيديو

نجح فريق ليفربول أن يحرز هدف التقدم على حساب برايتون، خلال المباراة التي تقام حاليا على ملعب أنفيلد، لسحاب الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن جوردان هندرسون أن يحرز الهدف الأول للريدز، بعد تسديدة رائعة سكن شباك حارس برايتون سانشيز.

وجاءت صناعة الهدف عن طريق النجم المصري محمد صلاح، والذي أرسل الكرة أمام منطقة جزاء المنافس، ليسددها كابتن ليفربول في الشباك بطريقة رائعة ويعلن عن الهدف الأول.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1454449367130251267?s=20

روبيرتسون: محمد صلاح الأفضل في العالم.. وأتمنى الإستمرار باللعب معه

كشف الأسكتلندي أندي روبيرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، عن أفضل لاعب في العالم في الفترة الحاليه، بالأخص بعد إقتراب حفل جائزة أفصل لاعب من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتحدث روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "أعتقد أن الطريقة التي يلعب بها صلاح منذ بداية الموسم لا تصدق".

وأكمل "تراه يسير في الملعب ويشعر أنه سيسجل هدفا من أي فرصة سيحصل عليها".

متى لا يحصل محمد صلاح على حقه ؟

قال: "أكثر شيء لا يحصل صلاح على حقه فيه هو معدل عمله وطريقة دفاعه لمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد والطريقة التي يساعد بها الدفاع ككل هذا عندما يكون في أفضل حالاته عندما يصنع الفرص ويسجل الأهداف، عندما يكون عقليا قويا للغاية".

وواصل اللاعب الأسكتلندي حديثه "صلاح لاعب لا يصدق وأعتقد أنه حاليا أفضل لاعب في العالم وسوف يستمر في القيام بما يقوم به".

ماذا عن أداء محمد صلاح ؟

قال: "صلاح لا يريد الاستمرار على نفس الأداء لتسعة أو عشرة مباريات فقط وهو ما قام به بالفعل بل يريد الاستمرار للموسم كله وهو ما قام به من قبل لأن هذا يعطينا أفضل فرصة لتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات".

وعن تجديد تعاقد صلاح الذي ينتهي بنهاية موسم 2023 قال روبرتسون: "صلاح قال إنه سيكون سعيدا بالاستمرار هنا والامر الآن متروك له وللنادي للتوصل إلى الاتفاق".

وماذا عن تجديد عقد محمد صلاح ؟

قال: "أتمنى أن أستطيع مواصلة اللعب به، أحب اللعب معه ومع كل زملائي في الفريق ولا أريد رؤية أي منهم يغادر".

واختتم روبرتسون حديثه "لنترك الأمر لصلاح وللنادي وأنا واثق أن الكل يريد التوصل لاتفاق مرضي للجميع لأنه لو لم يكن صلاح الأفضل في العالم هو بالتأكيد يتواجد في ذلك النقاش وأحد نوعية اللاعبين الذين تريدهم في هذا النادي وما يستحقه الجمهور، أتمنى أن يستمر معنا لفترة أطول".