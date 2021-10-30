الليلة..عرض أولى حلقات حكاية «حتة من القمر» لـ لقاء الخميس..إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

/658844/الليلةعرض-أولى-حلقات-حكاية-حتة-من-القمر-لـ-لقاء-الخميسإليكم-المواعيد-والقنوات-الناقلة

انضمت الفنانة لقاء الخميسي لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي لاقي تفاعلا وإشادات عريمة من الجمهور بعد تألق عدد كبير من الحكايات التي عرضت خلال الفترة الماضية، والتي من المقرر أن تنطلق حكايتها بداية من الليلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية حتة من القمر للقاء الخميسي

وروجت لقاء الخميس لحكايتها والتي اتت بعنوان «حتة من القمر» من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث نشرت صورة لها من كواليس العمل، وعلقت عليها كاشفة عن مواعيد عرضه: “تابعونا ان شاءالله في أول حفلة الساعة 8 مساءا على cbc دراما”.

«حتة من القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وكان تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب»، والتي بدأت بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.