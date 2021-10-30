أعضاء البرلمان يشيدوا بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ويؤكدون : إنجاز كبير وتحول جذري في منظومة السجون.ويثبت حرص الرئيس السيسي على ترسيخ مبدأ حقوق الانسان فعلا و قولا

/658845/أعضاء-البرلمان-يشيدوا-بمركز-الإصلاح-والتأهيل-بوادي-النطرون-ويؤكدون--إنجاز-كبير-وتحول-جذري-في-منظومة-السجونويثبت-حرص-الرئيس-السيسي-على-ترسيخ-مبدأ-حقوق-الانسان-فعلا-و-قولا

تحيا مصريرصد تعليق اعضاء البرلمان بشأن افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون

مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون

وقال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل مجمع سجون وادي النطرون هو خطوة على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان وتأهيل نزلاء السجون وإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة صحيحه مشيرا الى ان هذه الخطوة ستشكل حلًا جذريًا للانتقادات الخاصة بالتكدس وأماكن الاحتجاز غير اللائقة.

النائب محمد تيسير مطر: مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون خطوة على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان

وردا على الاتهامات التي توجه للدولة بالتوسع في بناء السجون اكد أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب محمد تيسير مصر فى تصريحات خاصة لتحيا مصر قائلا : فيمكنني التأكيد بحكم وجودي بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن هذا غير صحيح، لأن السجون الموجودة حاليا في مصر أصبحت متهالكة وتاريخية، وعلى هذا الأساس ستقوم الحكومة بإغلاق مجموعة من السجون الحالية واستبدالها بمجمع وادي النطرون، والذي تم تأسيسه بمواصفات قياسية من شأنها أن تساعد المواطنين المدانين على قضاء فترة العقوبة والعودة للمجتمع كعناصر صالحة من جديد. واشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب محمد تيسير مطر الي انه يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق دائم بين وزارة الداخلية ومصلحة السجون ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم زيارات لمجمع السجون والتأكد من تطبيق القانون ولائحة مصلحة السجون والتحقق من أي شكاوى يتم إرسالها للجنة البرلمان أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

هناء سرور: مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون إنجاز كبير يليق بعصر مصر الجديد

وأكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون إنجاز كبير وتحول جذري في منظومة السجون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة ، مؤكدة أن الدولة المصرية تعيش عصر جديد تحترم فيه كامل حقوق الإنسان وهو ما أصبح واضحاً وجلياً وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً بتطوير كافة مناحي الحياة سواء الاجتماعية او الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية.

وأضافت النائبة هناء سرور أن هذا المركز فرصة كبيرة لتأهيل هؤلاء المواطنين "نزلاء السجون" للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة وتأهيل لبداية حياة جديدة يمتلكون فيها الحرفة التي تضمن لهم الرزق والثقافة والوعي الذي يبعدهم عن الانحراف عن القانون فيصبحون مواطنون أفضل من السابق وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم.

وقالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أن مركز التأهيل بوادى النطرون يأتي فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

نادر نسيم: افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان قولا وفعلا

و أشاد النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بافتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون، مؤكدا على انها خطوة رائعه وصورة مشرفة للجمهورية الجديدة وتدل على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ مبدأ حقوق الانسان فعلا وليس قولا.

واكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ النائب نادر نسيم فى تصريحات لتحيا مصر، ان القيادة السياسية حريصة على بناء الانسان المصري حقوقيا وهي خطوة عظيمة لترسيخ مباديء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التى اطلقها الرئيس وخطوة معبره عن ما تفعله الدولة تجاه كافة المواطنين باطلاق مشاريع تنموية ومبادرات حياة كريمة، إضافة إلى افتتاح مركز التأهيل والاصلاح بوادي النطرون، والذي يعد من افضل المراكز التأهيلية على مستوي العالم يحافظ على حقوق الانسان خاصة انه سيقوم بتقويم سلوم النزلاء ليكون شخص يافع يستطيع الاندماج فى المجتمع مرة اخري .