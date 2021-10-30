/658848/النائب-مصطفى-الكحيلى-يكرم-الأولى-في-حفظ-القرآن-ويؤكد-نموذج-قادر-على-نبذ-الفكر-المتطرف

كرم النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط الطالبة شيماء زكريا عثمان بالصف الثالث الإعدادي بمعهد نور الأزهر بقرية المندرة بمنفوط، بعد حصولها على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

دوت الخليج

النائب مصطفى الكحيلى يكرم الأولى في حفظ القرآن ويؤكد: نموذج قادر على نبذ الفكر المتطرف

جاء ذلك في حضور هيئة مكتب الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن فى قرية الحواتكة وبحضور الشيخ زكريا قنديل والد الطالبة.

من جانبه أعرب الكحيلي عن سعادته البالغة لتكريم هذا النموذج من الفتيات وأكد على أهمية دور الأسرة في تحفيز أبنائها على حفظ القرآن الكريم لتشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل الأسرة ولتخريج دفعات من الشباب الواعي المتسامح القادر على نبذ الفكر المتطرف.

وقال النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ:” إن حفظ القرآن الكريم في الصغر يضمن تفوق الأبناء ونجاحهم في الكبر وينمي مدارك الأطفال واستيعابهم بدرجة أكبر من غيرهم.

فيما قالت الطالبة شيماء إنها سعيدة جدا بهذا الدعم والتكريم وتتمنى الالتحاق بكلية الصيدلة مستقبلاً.