رغم انفصالهما..مصطفى فهمي يمنع فاتن موسى من التواصل بالأخرين بطريقة صادمة

/658849/رغم-انفصالهمامصطفى-فهمي-يمنع-فاتن-موسى-من-التواصل-بالأخرين-بطريقة-صادمة

فجرت الإعلامية فاتن مصطفى تصريح صادم عن الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه تعمد غلق رقم هاتفها للضغط عليها وإجبارها على مقاطقة التواصل مع الأخرين.

دوت الخليج يرصد تصريح جديد لفاتن موسى بشأن مصطفى فهمي

وكتبت فاتن مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب فودافون في مدينة الغردقة، خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا، وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع”.

واختتمت فاتن حديثها: “أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقماً جديداً”.

وكانت قدكشفت فاتن موسى عن تفاصيل صادمة بشأن انتهاء زواجها من الفنان المصري مصطفى فهمي، حيث أوضحت أنها تفاجأت بنبأ طلاقها مثل الجمهور فالأخير لم يبلغها به رغم عدم وجود خلافات بينهما، ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

وأضافت سناء أنها لم تخطر رسميًا بالطلاق حتى هذه اللحظة، كما أكدت على أن الأنباء المتداولة فيما يخص بأن الطلاق تم بهدوء بين الطرفيني عارية تمامًا من الصحة، حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ،أمس، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.