/658851/احمد-ياسر-الريان-يصنع-هدف-التعادل-لفريقه-ألتاي-في-الدوري-التركي

صنع المحترف المصري أحمد ياسر الريان هدف التعادل لفريقه ألتاي أمام نظيره سيفاسبور، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري التركي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: ومرر ريان كرة رائعة لزميله داودا بامبا سيفاسبور ليسدد الكرة هدفاً في الدقيقة 44 متعادلًا لفريقه. ومع بدايه الشوط الثاني أجرى المدير الفني لفريق ألتاي تغييرًا استبدل خلاله أحمد ياسر ريان . ويحتل فريق ألتاي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة قبل دخوله المبارة، فيما يجتل سيفاسبور المركز 11 برصيد 12 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد ياسر الريان يصنع هدف التعادل لفريقه ألتاي في الدوري التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.